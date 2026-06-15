На горке Вышка у музея-диорамы собираются устроить смотровой балкон и зоны для отдыха

Проектно-изыскательные работы следуют провести в соответствии с концепцией благоустройства сквера, который в 2024 году готовил Институт территориального планирования Перми.

На них выделили 2,4 млн рублей. Проект должен включать обустройство тропиночно-дорожной сети, функционального зонирования территории, смотровой площадки, малых архитектурных форм и озеленения, освещения и видеонаблюдения с подключением к Единой системе АПК «Безопасный город».