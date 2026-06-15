Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

На горке Вышка у музея-диорамы собираются устроить смотровой балкон и зоны для отдыха

В Перми готовятся обустроить «Сквер им. Борцов Революции», который находится на горе Вышка в Мотовилихе. Объявлен тендер на выполнение проектно-изыскательных работ для общественного пространства возле музея-диорамы и склона Вышки.

Институт территориального планирования
Институт территориального планирования
Институт территориального планирования

Проектно-изыскательные работы следуют провести в соответствии с концепцией благоустройства сквера, который в 2024 году готовил Институт территориального планирования Перми.

На них выделили 2,4 млн рублей. Проект должен включать обустройство тропиночно-дорожной сети, функционального зонирования территории, смотровой площадки, малых архитектурных форм и озеленения, освещения и видеонаблюдения с подключением к Единой системе АПК «Безопасный город».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: