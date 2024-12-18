Новая обзорная площадка и подсветка на улице Мира: рассказываем, для каких пространств разрабатывают концепции благоустройства

В Перми разрабатывают концепции благоустройства нескольких городских пространств в разных районах города. Этим занимается Институт территориального планирования. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, среди разрабатываемых концепций — благоустройство улицы Мира, Мотовилихинского пруда, сада им. Любимова и сквера им. Борцов Революции.
Реновация улицы Мира (от Стахановской до разворотной площадки на шоссе Космонавтов) включает в себя создание пространства с комфортными условиями для пешеходов, пассажиров общественного транспорта и водителей. Парковки упорядочат, сделают озеленение, установят на домах архитектурную подсветку, а сами фасады приведут к типовым цветовым решениям.
В саду им. Любимова намерены объединить природу, авиацию и студентов. Особенность концепции — сохранение авиационной тематики. Она прослеживается в раскладке тротуарной плитки, напоминающей взлет самолета, а также в образе малых архитектурных форм.
Склон горы Вышка и сквер им. Борцов Революции в Мотовилихинском районе — объекты культурного наследия регионального значения «Мемориальный ансамбль, сооруженный на месте митингов рабочих в 1905 году». Здесь планируют сделать покрытие спуска, заменить ограждения, построить площадку для отдыха и смотровой обзорный балкон со стационарным биноклем. Памятник и здание музея «Диорама» будет подсвечиваться. Из Мотовилихинского пруда предлагают создать организованное место отдыха у воды, которое можно использовать круглый год.
Разработка концепции благоустройства экопарка «Южный лес» сейчас находится в финальной стадии. С 2025 до 2027 годы планируется разработать проекты реновации для еще 27 территорий, среди них: Андроновские пруды и сад имени Декабристов.
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