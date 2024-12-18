Новая обзорная площадка и подсветка на улице Мира: рассказываем, для каких пространств разрабатывают концепции благоустройства

Реновация улицы Мира (от Стахановской до разворотной площадки на шоссе Космонавтов) включает в себя создание пространства с комфортными условиями для пешеходов, пассажиров общественного транспорта и водителей. Парковки упорядочат, сделают озеленение, установят на домах архитектурную подсветку, а сами фасады приведут к типовым цветовым решениям.

В саду им. Любимова намерены объединить природу, авиацию и студентов. Особенность концепции — сохранение авиационной тематики. Она прослеживается в раскладке тротуарной плитки, напоминающей взлет самолета, а также в образе малых архитектурных форм.