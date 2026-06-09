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Урбанистика

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Техническую готовность второй очереди Средней дамбы оценили на 44 процента

В Перми продолжаются работы по строительству второй очереди через реку Егошиха (Средней дамбы). В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что она готова на 44%: уже возвели семь опор из девяти.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Сейчас рабочие строят опоры №6 и 7, они готовы на 90% и 70% соответственно. Монтаж оставшихся трех пролетов планируют начать с 1 июля, работы займут месяц.

Завершено строительство пролетного строения между опорами №1 и №5: здесь уложен бортовой камень, установлены основания для мачт освещения и ведется подготовка к заливке выравнивающего слоя бетона. После того, как площадку зальют бетоном, уложат на ней гидроизоляцию и два слоя асфальтобетона, начнется монтаж барьерных и перильных ограждений.

Проезжая часть второй очереди моста через Егошиху будет оснащена дренажной системой из специальных блоков, а ливневые воды будут собираться в районах первой и девятой опор. У опоры №9 готов дренаж, в ближайшее время здесь установят ливнеприемные колодцы, а также габионы для защиты конуса моста от размывов и обрушений.

После того, как завершится строительство второй очереди моста через Егошиху, стартует ремонт первой очереди. Там полностью заменят мостовое полотно, деформационные швы, опоры покроют гидроизоляционным составом и покрасят.

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