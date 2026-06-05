Строительство железнодорожной остановки у сада им. Гоголя приостановлено

Строительные работы в районе сада им. Гоголя начали несколько лет назад. Планировалось, что остановка «Попова» будет островной, то есть сможет принимать поезда на две стороны: она должна быть оборудована металлическим навесом, системой освещения, лестничным сходом с защитным ограждением и пандусом.

В 59.RU отмечают, что за забором стройплощадки находится недостроенная подпорная стена между склоном сада им. Гоголя и железнодорожными путями. В пресс-службе Свердловской железной дороги говорят, что работы приостановили, так как возникла необходимость внести изменения в проектно-сметную документацию в части конструкции подпорной стены. Возобновить строительство новой железнодорожной остановки «Попова» планируют в 2027 году.