Старый Чусовской мост собираются сравнять по высоте с новым

Продолжается реконструкция старого Чусовского моста и возведение подходов к нему. Работы ведутся также на железнодорожном путепроводе перед сооружением и на подъезде со стороны Березников. Завершить все работы планируют в середине 2027 года.
Сейчас на старом Чусовском мосту демонтируют железобетонные плиты. Внутри устраивают временные конструкции — балки PERI, которые нужны для будущего бетонирования плиты проезжей части, а также усиляют пролетные строения.
В пресс-службе минтранспорта рассказали, что скоро начнется важный этап — поднятие старого моста на уровень нового с помощью специальных домкратов. Пока разница в высоте составляет около 70 см. Чтобы ослабить нагрузку на пролетные строения и правильно закрепить пояса усилений и ребра жесткости, мост будут разгружать. «Для этого будут формироваться башни, так называемые шпренгельные конструкции. Они будут использоваться для формирования вантовых натяжений пролетных строений. После окончания работ по наращиванию опор, мост опустят, и он сравняется по высоте с новым», — объяснил замруководителя Агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края Матвей Чувашов.
Берега для защиты от размыва почвы отсыплют булыжником, то же самое сделали в районе нового Чусовского моста.
На четном железнодорожном путепроводе перед мостом (перегон Левшино — Голованово) почти полностью демонтировали старое сооружение. Оставшиеся три опоры усилят, отремонтируют и расширят ростверк, пять других построят с нуля. Вторую половину путепровода реконструировали ранее, на нее переключили движение поездов.
В районе поселка Пальники, на съездах — на пересечении с железной дорогой и улицами Заводской и Молодежной — формируют тротуары и строят очистные сооружения на подъезде со стороны Березников. Идут работы на основании будущей проезжей части, которая будет прямо вести с Чусовского моста на дорогу Пермь — Березники: уже готовы
ливнеприемные колодцы, забетонированы площадки под насосную станцию и трансформаторную подстанцию.
Также в рамках реконструкции Чусовского моста строят локальные очистные сооружения: они появятся от Восточного обхода (поворот на Чусовской водозабор) до Пальников. Всего их будет 10.
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