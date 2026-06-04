Старый Чусовской мост собираются сравнять по высоте с новым

Сейчас на старом Чусовском мосту демонтируют железобетонные плиты. Внутри устраивают временные конструкции — балки PERI, которые нужны для будущего бетонирования плиты проезжей части, а также усиляют пролетные строения.

В пресс-службе минтранспорта рассказали, что скоро начнется важный этап — поднятие старого моста на уровень нового с помощью специальных домкратов. Пока разница в высоте составляет около 70 см. Чтобы ослабить нагрузку на пролетные строения и правильно закрепить пояса усилений и ребра жесткости, мост будут разгружать. «Для этого будут формироваться башни, так называемые шпренгельные конструкции. Они будут использоваться для формирования вантовых натяжений пролетных строений. После окончания работ по наращиванию опор, мост опустят, и он сравняется по высоте с новым», — объяснил замруководителя Агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края Матвей Чувашов.