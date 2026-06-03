Согласована архитектурная концепция новой многопрофильной больницы

Сейчас идет проектирование нового медицинского учреждения. Работы должны завершить в 2027 году.

Новое здание будут строить на территории действующей Больницы Архангела Михаила на ул. Писарева. Проектная площадь нового здания составит около 15 тыс. м2. Лечебный корпус будет четырехэтажным, в нем предусмотрят 100 коек круглосуточного стационара и шесть коек реанимации и интенсивной терапии. Также в медицинском учреждении разместят отделения травматологии, гинекологии, хирургии, операционный блок, а также отделение лучевой диагностики с КТ и рентгеном.