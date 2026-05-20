В гостинице на месте ВКИУ монтируют фасады и инженерные сети: показываем фото со стройплощадки

Строящаяся гостиница на улице Окулова, на месте ВКИУ, готова на 65%. По данным Фонда развития Пермского края, каждый день на стройплощадке работает около 150 человек.

В будущей гостинице уже завершили устройство кровли, смонтировали оконные блоки и витражи. Здание присоединили к инженерным сетям связи, электроснабжения и теплоснабжения. Сейчас рабочие монтируют внутренние перегородки номерного фонда, устраивают фасады и инженерные сети, устанавливают лифты и подъемники.

Гостиница на месте ВКИУ должна быть достроена к концу 2026 года. В ней будет 198 номеров категории «четыре звезды», два пилотных уже принял оператор, AZIMUT Hotels. Также в здании разместят ресторан, конференц-зал, фитнес-центр.

