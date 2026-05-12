За ЖК «Виктория» собираются построить новый спортивный комплекс

На этом месте ранее был аварийный дом, построенный в 1903 году. Старое здание снесли в 2022 году в рамках преображения Перми к 300-летию.

По проекту спортивный комплекс будет двухэтажным. Он будет включать спортивный зал площадью около 170 м2, тренерскую, раздевалки с душевыми, туалеты, гардеробную, комнату для хранения инвентаря. У него будет эксплуатируемая крыша, на которой могут обустроить спортивные площадки и зоны отдыха. Объем инвестиций составит порядка 50 млн рублей.

