За ЖК «Виктория» собираются построить новый спортивный комплекс

На улице Сибирской готовятся построить новый многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Согласно документации с сайта городской администрации, он появится рядом с «Новым центром», за ЖК «Виктория».

На этом месте ранее был аварийный дом, построенный в 1903 году. Старое здание снесли в 2022 году в рамках преображения Перми к 300-летию.

По проекту спортивный комплекс будет двухэтажным. Он будет включать спортивный зал площадью около 170 м2, тренерскую, раздевалки с душевыми, туалеты, гардеробную, комнату для хранения инвентаря. У него будет эксплуатируемая крыша, на которой могут обустроить спортивные площадки и зоны отдыха. Объем инвестиций составит порядка 50 млн рублей.

Информационный обзор редакции.

