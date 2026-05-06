Появились эскизы здания, которое строят напротив «Дома Грибушина»

Стало известно, как будет выглядеть фасад будущего здания, который начали строить на перекрестке улиц Ленина и Островского. Речь о месте, где до 2022 года стоял дом XIX века.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»
На улице Ленина возведут многофункциональное здание. Судя по эскизам на временном ограждении, оно будет состоять из двух частей: одна воссоздает снесенный исторический дом, вторая — в более современной стиле. Известно, что новое здание должны возвести к 2027 году.

Напомним, дом на улице Ленина, 12 был построен в XIX веке. Но статуса объекта культурного наследия у него не было. Считается, здание возвел купец первой гильдии и владелец мануфактурной фабрики Иван Любимов.

