В районе ДКЖ собираются построить корпус начальной школы

В Перми в районе ДКЖ появится новая начальная школа. Управление капитального строительства Пермского края начало искать подрядчика для проектирования нового здания на госзакупках.

Новая школа расположится на территории, ограниченной улицами Боровая, Василия Каменского, Папанинцев и Углеуральская. Здание должно быть рассчитано на 550 учащихся. Завершить проектирование начальной школы на ДКЖ нужно будет до конца 2027 года.

На проектирование нового здания готовы выделить максимум 57,2 млн рублей. Построить учебный корпус планируют в 2028-2030 годы.

