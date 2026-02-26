Строительство парящей смотровой площадки на улице Окулова могут начать в 2027 году

Объем средств на строительство смотровой площадки на улице Окулова собираются увеличить на 166,8 млн рублей в 2027 году. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на документацию к проекту поправок в действующий бюджет Пермского края.

Напомним, смотровая площадка разместится в районе сада им. Гоголя. Кроме нее, планируют построить надземный пешеходный переход и административное помещение.

Информационный обзор редакции.