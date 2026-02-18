Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Показываем, как будет выглядеть надземный переход у новой галереи

В Перми завершилось проектирование надземного пешеходного перехода, который соединит новую художественную галерею и набережную Камы. Он выполнен в единой архитектурной стилистике со зданием и будет находиться слева от него, если смотреть на реку.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

По данным пресс-службы министерства транспорта, проект выполняла компания «ОРТА». До конца первого квартала 2026 года документацию по новому надземному переходу отправят на экспертизу. Она должна занять не больше трех месяцев.

Затем будет объявлен конкурс на поиск подрядчика, который построит переход у галереи. Планируется, что он должен будет готов в 2027 году.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: