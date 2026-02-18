Показываем, как будет выглядеть надземный переход у новой галереи

По данным пресс-службы министерства транспорта, проект выполняла компания «ОРТА». До конца первого квартала 2026 года документацию по новому надземному переходу отправят на экспертизу. Она должна занять не больше трех месяцев.

Затем будет объявлен конкурс на поиск подрядчика, который построит переход у галереи. Планируется, что он должен будет готов в 2027 году.

