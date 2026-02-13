На многофункциональной арене в микрорайоне ДКЖ установили первые большепролетные балки

На многофункциональной арене «Пермь Арена» в микрорайоне ДКЖ установили специальную конструкцию — большепролетную балку для крепления кровли. Планируется, что всего их будет 47.
По словам главы Пермского края Дмитрия Махонина, завершить установку большепролетных балок планируют до конца лета. Затем начнется монтаж кровли.
Параллельно на объекте возводят стены, заливают полы, устанавливают лестницы и трибуны. Также на фасаде идет монтаж тестового участка облицовки, чтобы оценить внешний вид стадиона, цветовую гамму и выбрать подходящие крепежные элементы.
Напомним, новый спортивный комплекс «Пермь Арена» должен быть готов в 2027 году. Он будет вмещать две арены: основную, рассчитанную на 10 тыс. зрителей, и тренировочную — на 500 человек. На «Пермь Арене» будут проводить соревнования по хоккею, баскетболу, фигурному катанию, керлингу, художественной гимнастике и другим видам спорта на международном уровне, а также на этой площадке будут организовывать концерты, шоу, выставки и форумы.
