Новый корпус гимназии построят в микрорайоне Парковый

В микрорайоне Парковый собираются построить новый корпус гимназии №10. Минимущества опубликовало проект распоряжения правительства Пермского края о комплексном развитии территории нежилой застройки, ограниченной улицами Уфалейская, Сельская и 3-ья Водопроводная.

Вместо старого здания построят новое четырехэтажное. Оно рассчитано на 1050 учащихся. В корпусе обустроят кабинеты основных предметов, а также лаборатории-практикумы, актовый и два спортивных зала, библиотеку, столовую. На улице будет физкультурно-спортивная зона с площадками для игр в волейбол и баскетбол, а также зона для проведения школьных мероприятий.

Построить новый корпус гимназии №10 в Перми планируют к 2030 году. Начать работы должны в 2027 году.

