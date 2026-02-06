Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Возле Кунгурской ледяной пещеры предлагают создать гостиничный комплекс со спа-салонами и оранжереей

Новый современный туристический комплекс предлагают устроить возле Кунгурской ледяной пещеры. Он будет включать гостиницу и другую развлекательную инфраструктуру.

chitaitext.ru

Некоммерческое объединение «Пермский центр региональных программ "Развитие"» разрабатывает документацию для нового туристического комплекса. Как сообщает издание «Текст», в него готовы вложиться инвесторы из Екатеринбурга, если владельцы гостиницы «Сталагмит» решат продать ее.

Проект предполагает снос здания гостиницы. На ее месте могут построить гостинично-туристический центр, в котором также расположатся спа-салоны, информационно-досуговый центр и оранжерея. Там же рассматривают идею прозрачного купола, который станет закрытым переходом из центра на Ледяную гору и строительства концертного зала.

Информационный обзор редакции.

