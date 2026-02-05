Завершить строительство особой экономической зоны «Пермь» планируют в декабре 2027 года

На стройплощадке особой экономической зоны «Пермь» на 65% выполнены подготовительные работы. Первый этап уже завершен: подведены сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Начался следующий этап, который включает строительство дорог, прокладку инженерных коммуникаций, установку трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Завершить строительство планируют в декабре 2027 года. После проведения всех работ резиденты получат готовую инфраструктуру и смогут приступать к запуску своих производств.

В 2025 году был открыт новый выезд из промышленного узла «Осенцы» на Нестюковский тракт, сейчас идет работа над двумя дополнительными, которые ведут на ключевые региональные и федеральные трассы. Также в планах строительство железнодорожного терминала с четырьмя путями для отгрузки продукции.

