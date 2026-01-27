Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Улицу Борчанинова собираются продлить до территории Центрального рынка

В январе утверждена новая планировка участка в районе Центрального рынка в Перми. Согласно этому документу, некоторые участки территории будут использовать для строительства и реконструкции дорог.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Одним из ключевых изменений станет создание новой улицы Борчанинова. По данным издания «Текст», она протянется от улицы Пушкина через территорию рынка до квартальной улицы. Также планируется реконструкция существующей улицы Борчанинова на участке между квартальной улицей и шоссе Космонавтов, за исключением пересечения с улицей Эпроновской. У новой части улицы Борчанинова будут две полосы для движения.

Следующим этапом станет включение этих проектов в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Перми.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: