Улицу Борчанинова собираются продлить до территории Центрального рынка

Одним из ключевых изменений станет создание новой улицы Борчанинова. По данным издания «Текст», она протянется от улицы Пушкина через территорию рынка до квартальной улицы. Также планируется реконструкция существующей улицы Борчанинова на участке между квартальной улицей и шоссе Космонавтов, за исключением пересечения с улицей Эпроновской. У новой части улицы Борчанинова будут две полосы для движения.

Следующим этапом станет включение этих проектов в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Перми.

Информационный обзор редакции.