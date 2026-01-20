Известны подробности строительства аквазоны: она появится между ТРЦ «Imall Эспланада» и отелем Radisson

По данным 59.RU, между отелем Radisson и торговым центром «Imall Эспланада построят двухэтажное помещение, где будут располагаться бассейн и зона отдыха. Также в третьей очереди намерены разместить конгресс-центр, круглогодичный детский тематический парк и торгово-развлекательный центр.Сейчас все объекты третьей очереди находятся на стадии проектирования. Конгресс-центр планируют ввести в эксплуатацию в первой половине 2027 года, остальные объекты третьей очереди собираются сдать в 2028 году.

Ранее мы рассказывали, что аквазона будет круглогодичной: планировалось, что она будет включать открытые и закрытые бассейны, пляжи на крыше, ледяные купели, горячие японские ванны.

