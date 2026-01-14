Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Многофункциональная арена на ДКЖ готова на 14 процентов

Завершены работы по возведению цокольного этажа и фундамента многофункциональной арены в микрорайоне ДКЖ. Сейчас строители занимаются устройством монолитного каркаса здания на 2, 3, 4 и 5 этажах одновременно. 

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что на цокольном и первом этажах рабочие начали устраивать полы, перегородки и воздуховоды вентиляции. На пятом этаже монтируют металлоконструкции опорной балки для кровли. Готовность многофункциональной арены в микрорайоне ДКЖ оценили на 14%.

Напомним, новый спортивный комплекс займет 79 тыс. м2, его высота — 45 м. В нем появятся две ледовые площадки: основная, рассчитанная на 10 тыс. зрителей, и тренировочная — на 500 человек. На арене будут проводить соревнования по хоккею, баскетболу, фигурному катанию, керлингу, художественной гимнастике и другим видам спорта на международном уровне, а также на этой площадке будут организовывать концерты, шоу, выставки и форумы. Строительство арены должно закончиться в 2027 году.

