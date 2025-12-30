В Камской долине завершилось строительство детского реабилитационного центра

Каждый год новый реабилитационный центр сможет принимать свыше 2 тыс. детей, в том числе раннего возраста. В пресс-службе министерства строительства рассказали, что медицинское учреждение рассчитано на 80 мест круглосуточного пребывания, 75 посещений дневного пребывания. В центре есть спортзал, современное оборудование для реабилитации.

На территории реабилитационного центра устроили площадки для игр детей по возрастам, зону силовых адаптивных тренажеров, два теннисных корта, зону для стрельбы из лука, прогулочные площадки для тихого отдыха. Создана безбарьерная среда для перемещения маломобильных пациентов.

По словам представителей министерства труда и соцразвития, на базе нового центра будет проходить подготовка специалистов комплексной реабилитации в социальной сфере.

