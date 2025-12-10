Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Госэкспертиза Пермского края согласовала проект новых корпусов стройколледжа на Комсомольском проспекте

Проект новых корпусов строительного колледжа прошел госэкспертизу в Пермском крае. Новые здания займут место двух старых, примыкающих к историческому зданию на Комсомольском проспекте. Сейчас начались подготовительные работы, а саму реконструкцию собираются завершить в 2027 году.

Пресс-служба министерства строительства Пермского края
Пресс-служба министерства строительства Пермского края
Пресс-служба министерства строительства Пермского края

В пресс-службе министерства строительства Пермского края рассказали, что архитектурная концепция трех- и четырехэтажных корпусов строится на сохранении исторического наследия и современных решениях. Их общая площадь составит 8 тыс. м2, они будут рассчитаны на 500 студентов.

В новых корпусах появится столовая на 200 мест, компьютерные классы и современные кабинеты архитектурной графики, классы рисования с увеличенными размерами окон, лекционные аудитории. Для свободных занятий создадут зону коворкинга с атриумом — это будет лестница-амфитеатр, представляющая многосветное пространство на уровне 2-3 этажа.

«Фишкой» строительного колледжа станет частично прозрачная стеклянная обшивка инженерных коммуникаций и вентиляционных камер благодаря которой студенты смогут изучать инженерное оборудование. Во внутреннем дворе строительного колледжа появятся площадка для геодезической практики, спортивная зона с волейбольно-баскетбольной площадкой, место для тихого отдыха, выставочные пространства.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: