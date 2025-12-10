Госэкспертиза Пермского края согласовала проект новых корпусов стройколледжа на Комсомольском проспекте

В пресс-службе министерства строительства Пермского края рассказали, что архитектурная концепция трех- и четырехэтажных корпусов строится на сохранении исторического наследия и современных решениях. Их общая площадь составит 8 тыс. м2, они будут рассчитаны на 500 студентов.

В новых корпусах появится столовая на 200 мест, компьютерные классы и современные кабинеты архитектурной графики, классы рисования с увеличенными размерами окон, лекционные аудитории. Для свободных занятий создадут зону коворкинга с атриумом — это будет лестница-амфитеатр, представляющая многосветное пространство на уровне 2-3 этажа.

«Фишкой» строительного колледжа станет частично прозрачная стеклянная обшивка инженерных коммуникаций и вентиляционных камер благодаря которой студенты смогут изучать инженерное оборудование. Во внутреннем дворе строительного колледжа появятся площадка для геодезической практики, спортивная зона с волейбольно-баскетбольной площадкой, место для тихого отдыха, выставочные пространства.

