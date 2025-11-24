Готов трехэтажный металлокаркас нового бассейна в Перми

В пресс-службе министерства строительства Пермского края рассказали, что рабочие также бетонируют межэтажные перекрытия, делают кирпичную кладку стен и перегородок и устраивают наружные коммунальные сети. Затем начнется «коробку» здания «обошьют» сэндвич-панелями.

По проекту новый бассейн в Перми будет включать зал с плавательным бассейном на пять дорожек по 25 метров и развлекательным бассейном. Там же будут сауны и тренажерные залы. Завершить строительство планируют осенью 2026 года.