Готов трехэтажный металлокаркас нового бассейна в Перми

Новый бассейн в Перми строят на улице Гайвинская. Уже завершено возведение трехэтажного металлокаркаса здания.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В пресс-службе министерства строительства Пермского края рассказали, что рабочие также бетонируют межэтажные перекрытия, делают кирпичную кладку стен и перегородок и устраивают наружные коммунальные сети. Затем начнется «коробку» здания «обошьют» сэндвич-панелями.

По проекту новый бассейн в Перми будет включать зал с плавательным бассейном на пять дорожек по 25 метров и развлекательным бассейном. Там же будут сауны и тренажерные залы. Завершить строительство планируют осенью 2026 года.

