Выбрана компания, которая займется инженерными изысканиями для строительства VIP-терминала аэропорта

Контракт предполагает, что компания выполнит инженерно-геологические, гидрометеорологические, геодезические и экологические изыскания, а также 3D-обследование территории. После этих работ начнется разработка проектной документации для прохождения экспертизы.

По данным издания «Ъ-Прикамье», комплекс терминала будет включать ангары для самолетов типа Sukhoi Superjet, отдельную зону досмотра и персональные комнаты для VIP-пассажиров, комнату для совещаний и точку общепита, а также парковку и благоустроенную территорию. м Основное здание могут ввести в эксплуатацию в 2026-2027 годах.

Информационный обзор редакции.