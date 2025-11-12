Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Выбрана компания, которая займется инженерными изысканиями для строительства VIP-терминала аэропорта

Международный аэропорт Пермь выбрал подрядчика, который выполнит инженерные изыскания для строительства VIP-терминала. Он разместится на месте старого аэровокзала, который демонтировали. Специалисты проектного подразделения уже приступили к соответствующим работам.

Freepik

Контракт предполагает, что компания выполнит инженерно-геологические, гидрометеорологические, геодезические и экологические изыскания, а также 3D-обследование территории. После этих работ начнется разработка проектной документации для прохождения экспертизы.

По данным издания «Ъ-Прикамье», комплекс терминала будет включать ангары для самолетов типа Sukhoi Superjet, отдельную зону досмотра и персональные комнаты для VIP-пассажиров, комнату для совещаний и точку общепита, а также парковку и благоустроенную территорию. м Основное здание могут ввести в эксплуатацию в 2026-2027 годах.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

