Урбанистика

Гулять можно! Новый участок набережной официально открыт

В Перми завершено строительство нового участка набережной Камы от площади Трех столетий до Мотовилихинских заводов. В пресс-службе министерства строительства Пермского края рассказали, что на нем уже можно гулять.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
На новом участке набережной разместили скамейки и уличные кресла, там появились освещение, детская площадка-песочница и «город-сад». В нем разместили клумбы с деревьями, кустарниками и многолетними растениями, выращенными в местных питомниках, а использованные в декоре булыжники привезли с Вижайского каменного карьера.

На подпорных стенках набережной нарисовали муралы с водной тематикой: на одном — рыбы от стерляди до щуки, на другом — водный путь реки Камы от истока в удмуртском селе Кулига через Соликамск, Березники, Пермь.

Напомним, новый участок набережной растянулся на 1,5 км от площади Трех столетий до Мотовилихинских заводов. Активные работы на нем начались в 2024 году, а закончиться должны были, судя по контракту, к 30 ноября 2025 года.

