Реконструкция стадиона «Юность» в Перми вышла на финишную прямую

Рабочие тестируют инновационные системы искусственного намораживания: заливают первый лед, производят его окраску и выравнивание. Ключевая особенность нового оборудования заключается в его способности создавать и поддерживать качественное ледовое покрытие даже в условиях теплой погоды, что значительно продлит сезон катания.

«„Юность“ — одно из любимых мест для катания на коньках у спортсменов, жителей и гостей города. Уже этой зимой мы сможем заново влюбиться в обновленный спортивный комплекс», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Ожидается, что обновленный стадион откроет свои двери для посетителей уже в предстоящем зимнем сезоне.

Ранее мы рассказывали, что на фасаде стадиона «Юность» установили медиаэкран.