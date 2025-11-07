Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Реконструкция стадиона «Юность» в Перми вышла на финишную прямую

Реконструкция стадиона «Юность» находится на завершающей стадии. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, все основные строительные работы на объекте уже выполнены.

Телеграм-канал Дмитрия Махонина

Рабочие тестируют инновационные системы искусственного намораживания: заливают первый лед, производят его окраску и выравнивание. Ключевая особенность нового оборудования заключается в его способности создавать и поддерживать качественное ледовое покрытие даже в условиях теплой погоды, что значительно продлит сезон катания.

«„Юность“ — одно из любимых мест для катания на коньках у спортсменов, жителей и гостей города. Уже этой зимой мы сможем заново влюбиться в обновленный спортивный комплекс», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Ожидается, что обновленный стадион откроет свои двери для посетителей уже в предстоящем зимнем сезоне.

Ранее мы рассказывали, что на фасаде стадиона «Юность» установили медиаэкран.

