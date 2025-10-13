Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

После капремонта на улице Советская появятся велодорожка и ливневка

Участок улицы Советская от Комсомольского проспекта до Сибирской ждет капитальный ремонт. На проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы готовы выделить 209 млн рублей из краевого и городского бюджетов.

Пресс-служба министерства туризма Пермского края

На улице Советская должны предусмотреть проезжую часть на две полосы, тротуары и велодорожки, остановки общественного транспорта. Также в рамках капремонта нужно будет построить ливневую канализацию и организовать систему водоотведения. На участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирская появится шесть камер видеонаблюдения и новые зеленые насаждения.

Проект капитального ремонта улицы Советская должен быть готов к ноябрю 2026 года. Планируется, что строительные работы пройдут с июля 2026-го по январь 2027-го.

