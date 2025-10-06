Работы на новом участке набережной должны закончить к концу ноября

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края опровергли информацию о том, что новый участок набережной открыт для прогулок. Работы на нем еще идут. «Проход на новую часть закрыт воротами. Многие самовольно открывают ворота, спускаются на новую часть через склон с газонами или заходят со стороны Мотовилихи», — объяснили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

Ранее мы рассказывали о том, что протяженность нового участка набережной до Мотовилихинских заводов составит 1,3 км. На нем появится главная аллея, а также прогулочные дорожки, здание проката и трек для катания на коньках.