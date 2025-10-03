Узкий участок рядом с поворотом у Чусовского моста расширяют

Параллельно идет работа по усилению пролетных строений 2-3 и 3-4. Стенки балок старого Чусовского моста усиливают, для этого используют дополнительные продольные ребра из уголков из стали на высокопрочных болтах.

Узкий участок рядом с поворотом на Чусовской водозабор расширят. Там уже устроили земляное полотно, уложили щебень и заасфальтировали участок — осталось уложить верхний слой. На обновленной дороге установят разделительные блоки «Нью Джерси».

На железнодорожном переезде завершается выправка рельсошпальной решетки. После этого работу должна принять РЖД, уже затем движение переключат. На подъездах к Чусовскому мосту уже сняли старое покрытие и уложили новое, а еа парковке у кладбища «Банная гора» осталось уложить верхний слой асфальта, тогда ее откроют для транспорта.