Урбанистика

Под реновацию собираются отдать микрорайон Комсомольский

Микрорайон Комсомольский ждет реновация. Министерство имущества Пермского края опубликовало проект комплексного развития территории, которая занимает около 25 га на правобережной части города.

Freepik

В территорию под реновацию входят микрорайон Комсомольский, участки по улицам Хабаровская и Вагонная. В течение 15 лет территорию должны будут застроить жильем. Инвестора планируют выбрать в ближайшее время на аукционе.

В пресс-службе министерства имущества Пермского края рассказали, что застройщик должен будет также расселить 24 многоквартирных ветхих и аварийных дома.

