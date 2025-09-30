Под реновацию собираются отдать микрорайон Комсомольский

В территорию под реновацию входят микрорайон Комсомольский, участки по улицам Хабаровская и Вагонная. В течение 15 лет территорию должны будут застроить жильем. Инвестора планируют выбрать в ближайшее время на аукционе.

В пресс-службе министерства имущества Пермского края рассказали, что застройщик должен будет также расселить 24 многоквартирных ветхих и аварийных дома.