Строительство нового этапа улицы Строителей должны начать в октябре

В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, что длина основного хода дороги составит 660 м, также построят 756 м съездов и примыканий к ней и 40-метровый мост через реку Гарюшка. В плане работ на новом участке — переустройство инженерных сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения, тепла и сети РЖД. На протяжении всей дороги будет ливневая канализация, велодорожки, а также тротуары, освещение, пешеходные переходы, светофоры и комплексы фотовидеофиксации. Появится две новые автобусные остановки, а пересечение новой дороги с улицей Карпинского устроят на разных уровнях. Работы должны закончить в июне 2028 года.

Параллельно сейчас идут работы по строительству участка улицы Строителей от Малкова до шоссе Космонавтов. На перекрестке уже переустроили инженерные сети – водопровод, канализацию и газ. Сейчас идет устройство теплосети и ливневой канализации.