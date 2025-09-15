Новый бассейн собираются построить в микрорайоне Парковый

Площадь территории для реновации составит порядка 3,3 га. Застройщик должен будет снести и расселить аварийные дома на улице Подлесная, а в границах КРТ построить новое жилье и улично-дорожную сеть. В пресс-службе Минимущества рассказали, что особенностью проекта станут обязательства по строительству бассейна и спортивной площадки. На реализацию проекта будущему инвестору собираются выделить семь лет.

Застройщика, который займется реновацией территории, выберут с помощью торгов в форме аукциона. Их намерены объявить в 2025 году.