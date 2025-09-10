Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Показываем, как выглядит новая поликлиника: в ней инфекционный кабинет с отдельным входом и детская площадка

В Перми завершено строительство новой детской поликлиники на 350 посещений в смену. Она находится в микрорайоне Садовый, на улице Шмидта. К ней прикреплены порядка 14 тыс. детей Мотовилихинского района.

Пресс-служба министерства строительства Пермского края

Поликлиника получила разрешение на ввод в эксплуатацию. В пресс-службе министерства строительства рассказали, что теперь началась процедура передачи здания в ведение министерства здравоохранения, после которой пройдет лицензирование. Затем новая детская поликлиника сможет начать прием пациентов. Планируется, что это случится в 2025 году.

В новой детской поликлинике будут работать дневные специализированные стационары по профилям «Офтальмология» и «Педиатрия», а также процедурные клинико-диагностические лаборатории. У кабинета инфекционных заболеваний отдельный вход с улицы, а для маломобильных граждан работают лифты. В поликлинике установлен цифровой рентген на три места и аппараты УЗИ, прием будут вести как педиатры, так и узкие специалисты. 

