Демонтаж плит на старом Чусовском мосту начнут в сентябре

На старом Чусовском мосту готовятся разбирать плиты. В пресс-службе министерства транспорта Пермского края объяснили, что работы пока на паузе, так как для демонтажа требуется 80-тонный колесный кран: для этого нужно согласование проектировщика. Ранее для другого подрядчика была одобрена другая техника.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Новый кран на старый Чусовской мост привезут в ближайшее время. Демонтаж плит должны начать в первой декаде сентября.

С 27 августа подрядчик приступил к работам на ж/д путепроводе: идет устройство контактной сети. Из-за этого поезда идут по четному пути.

Параллельно идет асфальтирование участка Восточного обхода от заправки «Лукойл» до ж/д переезда. Полностью этот отрезок планируется открыть для проезда к концу сентября. Уже заасфальтирован участок Восточного обхода от поворота на Чусовской водозабор до автозаправки «Лукойл». Совсем скоро там откроется движение для автомобилистов.

