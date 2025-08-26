На стройплощадке кампуса «Будущее Пармы» идет заливка бетона

Погружение свай выполнено на 99%. По словам представителей компании-концессионера, каждый день заливается 150-200 кубометров бетона.

Параллельно строится модульная котельная для того, чтобы в осенне-зимние периоды 2026-2027 годов проводить работы внутри здания. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, в сентябре строители начнут устройство монолитных ростверков (это горизонтальная часть свайного фундамента). После завершения этого этапа рабочие приступят к возведению несущих конструкций объектов кампуса.

Строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы» собираются закончить в третьем квартале 2027 года. Он будет включать комплекс гостиниц для студентов и преподавателей на 5000 мест, учебно-лабораторный комплекс с технопарком. Там же появятся спортивные площадки, прогулочные зоны, бассейн.