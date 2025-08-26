Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

На стройплощадке кампуса «Будущее Пармы» идет заливка бетона

Появились фотографии со стройплощадки межвузовского кампуса «Будущее Пармы» в микрорайоне Камская долина. Сейчас рабочие занимаются бетонной подготовкой и гидроизоляцией оснований.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Погружение свай выполнено на 99%. По словам представителей компании-концессионера, каждый день заливается 150-200 кубометров бетона.

Параллельно строится модульная котельная для того, чтобы в осенне-зимние периоды 2026-2027 годов проводить работы внутри здания. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, в сентябре строители начнут устройство монолитных ростверков (это горизонтальная часть свайного фундамента). После завершения этого этапа рабочие приступят к возведению несущих конструкций объектов кампуса.

Строительство межвузовского кампуса «Будущее Пармы» собираются закончить в третьем квартале 2027 года. Он будет включать комплекс гостиниц для студентов и преподавателей на 5000 мест, учебно-лабораторный комплекс с технопарком. Там же появятся спортивные площадки, прогулочные зоны, бассейн.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: