Расширение Средней дамбы должны закончить осенью 2027 года

Появились подробности о второй очереди моста через Егошиху на улице Революции (он же — Средняя дамба). Объявлен аукцион на право проводить его реконструкцию, которую оценили в 1,85 млрд рублей.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Мост собираются расширить с четырех до шести полос. В документации на сайте госзакупок сказано, что планируется отремонтировать существующие пролетные строения и опоры и установить новые, переустроить сети наружного освещения, канализации и очистных сооружений.

Начать работы по реконструкции Средней дамбы должны в конце сентября 2025 года. Они займут около двух лет: срок сдачи объекта — конец октября 2027 года.

