На проект благоустройства сквера купцов Грибушиных выделят 2,3 миллиона рублей

В Перми собираются благоустроить сквер купцов Грибушиных, он находится на пересечении улиц Ленина и Максима Горького. Работы собираются начать в конце сентября 2025 года.

Проект благоустройства сквера купцов Грибушиных должен включать размещение малых архитектурных форм, план вертикальной планировки и наружного освещения. В обновленном пространстве собираются организовать функциональное зонирование: проект должен предусматривать зоны озеленения, культурно-массовых мероприятий, арт-объектов, прогулок и экспозиций. В сквере обустроят видеонаблюдение с подключением Единой системе видеонаблюдения Пермского края.

На проектно-изыскательные работы по благоустройству сквера Грибушиных готовы выделить 2,3 млн рублей. Документация должна быть готова к середине марта 2026 года.

