На участке возле цирка собираются построить новую дорогу

Возле цирка в Перми собираются обустроить новую дорогу. Она будет проходить от улицы Уральская до Степана Разина, вдоль нового корпуса школы №146, который сейчас строится.
Проект строительства дороги сейчас в разработке. По данным издания «Текст», кроме проезжей части у цирка обустроят тротуары, пешеходные переходы, установят системы освещения и видеонаблюдения.
Прилегающую к будущей дороге территорию тоже собираются благоустроить. Там появится скамейки и урны, кашпо с деревьями и живая изгородь между проездом и тротуаром.
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