На участке возле цирка собираются построить новую дорогу

Проект строительства дороги сейчас в разработке. По данным издания «Текст», кроме проезжей части у цирка обустроят тротуары, пешеходные переходы, установят системы освещения и видеонаблюдения.

Прилегающую к будущей дороге территорию тоже собираются благоустроить. Там появится скамейки и урны, кашпо с деревьями и живая изгородь между проездом и тротуаром.