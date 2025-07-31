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Проект продления улицы Монастырская планируют подготовить в 2026 году

Проект продления улицы Монастырская от площади Трех столетий до территории «Мотовилихинских заводов» все еще находится в разработке. Документация должна быть готова в 2026 году.

Пресс-служба администрации Перми

Как сообщает Business Class со ссылкой на МКУ «Пермблагоустройство», сейчас проектные решения прорабатываются всеми заинтересованными лицами, в том числе специалистами «РЖД». Строительство начнется после того, как проект получит положительное заключение экспертизы, а также финансирование.

Напомним, проект продления улицы Монастырская должен включать строительство двухполосной автомобильной дороги, тротуара и сетей наружного освещения. По нему несколько раз проводили закупки и с каждым разом он дорожал.

Напомним, проект должен быть связан с реконструкцией набережной Камы в сторону Мотовилихинских заводов, идущей сейчас полным ходом, а также со строительством детской железной дороги.

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