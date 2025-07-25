В создание детской железной дороги намерены вложить более двух миллиардов рублей

По данным «Коммерсанта», срок реализации проекта увеличился на пять лет: завершить строительство детской железной дороги должны в 2032 году. Общий объем инвестиций оценили более чем в 2,3 млрд руб.

Ранее мы рассказывали, что начать работы собираются не раньше 2026 года. Проектирование двух этапов строительства детской железной дороги в Перми завершено. К ним относится учебно-экспозиционный центр с круговым депо у «Мотовилихинских заводов» и узкоколейные пути от станции Перми-I до самого депо.