Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

В создание детской железной дороги намерены вложить более двух миллиардов рублей

У проекта строительства детской железной дороги в Перми сохранился статус «приоритетного инвестиционного». Такое решение принял совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае.

Свердловская железная дорога

По данным «Коммерсанта», срок реализации проекта увеличился на пять лет: завершить строительство детской железной дороги должны в 2032 году. Общий объем инвестиций оценили более чем в 2,3 млрд руб.

Ранее мы рассказывали, что начать работы собираются не раньше 2026 года. Проектирование двух этапов строительства детской железной дороги в Перми завершено. К ним относится учебно-экспозиционный центр с круговым депо у «Мотовилихинских заводов» и узкоколейные пути от станции Перми-I до самого депо. 

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: