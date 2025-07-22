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Детская железная дорога откроется не раньше 2030 года

Проектирование двух этапов строительства детской железной дороги (ДЖД) в Перми завершено. К ним относится учебно-экспозиционный центр с круговым депо у «Мотовилихинских заводов» и узкоколейные пути от станции Перми-I до самого депо. 

Свердловская железная дорога
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Начать работы собираются не раньше 2026 года при условии, что будут выделены средства в Инвестиционной программе ОАО «РЖД», сообщает издание «Текст». Закончить строительство и ввести эксплуатацию детскую железную дорогу в Перми намерены не раньше 2030 года. На инвестиционном портале Пермского края срок реализации проекта — 2019-2032 годы.

Разрешение на строительство первого этапа детской железной дороги РЖД получила в 2024 году. Ранее была информация, что в эксплуатацию ее собираются ввести в 2027 году.

Информационный обзор редакции.

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