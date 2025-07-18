Топиарии в виде медведей больше не будут находиться на Слудской горке

Со Слудской горки окончательно исчезнут топиарии в виде медведей. После повреждения оснований трех из пяти фигур вандалами топиарии были вывезены на базу для хранения. Об этом передают наши коллеги из ИА «Текст» со ссылкой на «Пермблагоустройство».
Топиарии установили на Слудской горке в 2023 году в рамках ремонта. Нападениям они начали подвергаться еще в 2024 году. Сломанные объекты отправили на хранение организации «КамаРД». Планировалось, что фигурки восстановят на прежнем месте до 31 мая.
В этом году с карты Пермского края также исчез туристический проект — индейская деревня под названием «Дети ветра».
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