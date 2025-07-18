Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Топиарии в виде медведей больше не будут находиться на Слудской горке

Со Слудской горки окончательно исчезнут топиарии в виде медведей. После повреждения оснований трех из пяти фигур вандалами топиарии были вывезены на базу для хранения. Об этом передают наши коллеги из ИА «Текст» со ссылкой на «Пермблагоустройство».

Администрация Перми

Топиарии установили на Слудской горке в 2023 году в рамках ремонта. Нападениям они начали подвергаться еще в 2024 году. Сломанные объекты отправили на хранение организации «КамаРД». Планировалось, что фигурки восстановят на прежнем месте до 31 мая. 

В этом году с карты Пермского края также исчез туристический проект — индейская деревня под названием «Дети ветра». 

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: