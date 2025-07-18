Топиарии в виде медведей больше не будут находиться на Слудской горке

Топиарии установили на Слудской горке в 2023 году в рамках ремонта. Нападениям они начали подвергаться еще в 2024 году. Сломанные объекты отправили на хранение организации «КамаРД». Планировалось, что фигурки восстановят на прежнем месте до 31 мая.

В этом году с карты Пермского края также исчез туристический проект — индейская деревня под названием «Дети ветра».