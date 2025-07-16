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В Прикамье исчезла индейская деревня «Дети ветра»

Туристическая деревня «Дети ветра», которая была олицетворением мест обитания индейцев в Северной Америке, закрылась спустя 11 лет существования. Туристическая площадка находилась в поселке Юго-Камский. 

Индейская деревня «Дети ветра» / ВКонтакте

В «Детях ветра» гостям показывали традиционные головные уборы индейцев, их жилища и любимые игры. В деревне также хранились этнические инструменты — бубны и барабаны, а организаторы рассказывали про быт, традиции и нрав коренного населения Америки.

«Многие строения остались. И на месте деревни что-то будет происходить. Но это не продолжение нашего детища, это будет совершенно другая история. Даже если там вновь появятся индейцы, к нам это не имеет никакого отношения», — говорит основатель деревни Павел Ким.

О причинах закрытия проекта он не сообщил.

Из каждого уголка Прикамья можно привезти не только яркие воспоминания. Мы собрали вкусную подборку гастрономических сувениров, которые будут напоминать о путешествии в сердце Пермского края.

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