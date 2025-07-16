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Новый участок пермской набережной готов уже на 80%

Новый участок пермской набережной, который протянется от площади Трех столетий до Мотовилихинских заводов, готов почти на 80%. На объекте уже укреплены берега, проложены инженерные сети и водоотводы. Протяженность нового участка составляет 1,5 км. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Дмитрий Махонин/Telegram

На участке уже установлена современная детская площадка и создан трек для катания, на котором скоро будет создано резиновое покрытие. Сейчас проходит обустройство пешеходной части, а на велосипедных дорожках сделают прочное антискользящие покрытие. Также власти хотят открыть пункт проката, где летом можно будет взять ролики, а зимой – коньки.

Планируется, что все работы завершатся к концу 2025 года.

Также в планах местных властей установить в краевой столице еще 300 кашпо с деревьями и цветами за оставшиеся полгода.

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