Новый участок пермской набережной готов уже на 80%

На участке уже установлена современная детская площадка и создан трек для катания, на котором скоро будет создано резиновое покрытие. Сейчас проходит обустройство пешеходной части, а на велосипедных дорожках сделают прочное антискользящие покрытие. Также власти хотят открыть пункт проката, где летом можно будет взять ролики, а зимой – коньки.

Планируется, что все работы завершатся к концу 2025 года.

Также в планах местных властей установить в краевой столице еще 300 кашпо с деревьями и цветами за оставшиеся полгода.