Еще 300 кашпо с деревьями и цветам установят в городе в этом году

На городских улицах продолжает появляться озеленение, в том числе мобильное. В пресс-службе администрации Перми объяснили, что оно способствует уменьшению загрязнения воздуха и созданию комфортных условий для жителей, что особенно важно там, где невозможно высадить растения в грунт из-за подземных коммуникаций или высокой пешеходной нагрузки.
Сейчас в Перми более 600 кашпо с лиственницами, туями, ивами, елям, боярышником, яблонями, а также другими растениями и цветами. Они размещены на улицах Ленина, Крисанова, Борчанинова, на Комсомольском проспекте, возле ДК им. Солдатова, Дома молодежи, СК им. Сухарева, у цирка, центра «Муравейник».
В 2025 году количество кашпо еще увеличится на 316. Из них 86 установят на шоссе Космонавтов, где проходит «гостевой» маршрут Перми.
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