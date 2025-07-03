Еще 300 кашпо с деревьями и цветам установят в городе в этом году

Сейчас в Перми более 600 кашпо с лиственницами, туями, ивами, елям, боярышником, яблонями, а также другими растениями и цветами. Они размещены на улицах Ленина, Крисанова, Борчанинова, на Комсомольском проспекте, возле ДК им. Солдатова, Дома молодежи, СК им. Сухарева, у цирка, центра «Муравейник».

В 2025 году количество кашпо еще увеличится на 316. Из них 86 установят на шоссе Космонавтов, где проходит «гостевой» маршрут Перми.