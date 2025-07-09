В пермском зоопарке появились на свет трое рысят

Сегодня малыши прошли первый медосмотр, во время которого выяснилось, что котята - самки. Ветеринары очистили их от гельминтов и провели необходимое чипирование.

В зоопарке напоминают пермякам, что маленькие рыси еще пугливы и излишний шум гостей рядом с вольером может их тревожить.

Мы также рассказывали о еще одном пополнении - в пермском зоопарке у японских журавлей в середине июня вылупился птенец.