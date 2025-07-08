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У шумозащитного экрана на улице Макаренко появится новое оформление

В городской администрации рассказали о проведении работ по преображению 150-метровго шумозащитного экрана, расположенного в микрорайоне Городские Горки. Планируется, что конструкция будет оформлена в яркие цвета. Власти надеются, что новое оформление сократит количество вандальных граффити на экране.

Пресс-служба администрации Перми

В рамках ремонта на нем уже обновлены материалы шумозащиты. Сейчас на конструкцию наносятся изображения природы Перми. Завершение работ планируется уже в конце этого месяца.

В администрации города напоминают, что за нанесение вандальных граффити законом предусмотрен штраф. Для физических лиц его размер составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц 50 тысяч рублей, а для юридических – 100 тысяч рублей.

Недавно мы рассказывали о планируемом ремонте пермского органа с 20-летней историей. На него будет выделено 3,5 млн рублей из краевого бюджета.

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