У шумозащитного экрана на улице Макаренко появится новое оформление

В рамках ремонта на нем уже обновлены материалы шумозащиты. Сейчас на конструкцию наносятся изображения природы Перми. Завершение работ планируется уже в конце этого месяца.

В администрации города напоминают, что за нанесение вандальных граффити законом предусмотрен штраф. Для физических лиц его размер составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц 50 тысяч рублей, а для юридических – 100 тысяч рублей.

Недавно мы рассказывали о планируемом ремонте пермского органа с 20-летней историей. На него будет выделено 3,5 млн рублей из краевого бюджета.