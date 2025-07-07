Пермский орган ждет большой ремонт за 3,5 млн рублей

Музыкальный инструмент, который за 20 лет ни разу не подвергался полноценной реставрации, будет полностью восстановлен. Орган имеет внушительные технические характеристики: 40 регистров, три мануала, 2382 трубы и сложную механическую конструкцию.

Специалисты проведут полную диагностику и реставрацию инструмента. В план работ входит: генеральная чистка внутренних труб, демонтаж и продувка компрессором, устранение деформаций труб, регулировка механической трактуры, проверка и настройка интонировки.

К работам планируется привлечь специалиста из Германии в качестве супервайзера. Ремонт продлится 30 календарных дней и будет проходить в Органном концертном зале.

Победителя электронного аукциона определят 17 июля. Финансирование в размере 3,5 млн рублей будет осуществлено из регионального бюджета.