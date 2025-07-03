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Появилась визуализация обновленного пространства в роддоме «девятки»

Появилась визуализация обновленного пространства для выписки новорожденных и мам из роддома при больнице №9 им. Тверье. Это один из возможных вариантов.

Павел Черепанов/Telegram
Павел Черепанов/Telegram
Павел Черепанов/Telegram
Павел Черепанов/Telegram
Павел Черепанов/Telegram
Павел Черепанов/Telegram

В роддоме также планируют организовать пространство для места ожидания и встреч с родственниками. «На днях уже провели совещание по ремонту с потенциальным инвестором!», — поделился в телеграм-канале советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов.

Недавно мы рассказывали о том, что на территории больницы им. Тверье намерены построить новый многофункциональный корпус. Его площадь превысит 26 тыс. м2. 

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