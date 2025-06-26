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Показываем, как будет выглядеть новый многопрофильный корпус больницы им. Тверье

В Перми идет проектирование нового лечебного корпуса Городской клинической больницы им. Тверье на улице Братьев Игнатовых. Его планировочные решения уже разработаны и согласованы, рассказали в пресс-службе министерства строительства. По цвету и визуалу новое здание должно органично вписаться в пространство больничного городка.

Пресс-служба министерства строительства Пермского края
Пресс-служба министерства строительства Пермского края

Площадь лечебного многопрофильного корпуса превысит 26 тыс. м2. Он разместится на месте старого трехэтажного, где находилось терапевтическое отделение. По проекту новый корпус планируют соединить надземным переходом с действующим хирургическим, а территорию внутреннего двора больницы благоустроят.

В лечебном корпусе Городской клинической больницы им. Тверье будут работать приемное и лечебно-диагностическое отделение, оперблок на 5 операционных и круглосуточный стационар на 292 койки, 18 коек отделения реанимации и интенсивной терапии. Стационарное лечение намерены организовать по профилям неврологии, сосудистой хирургии, кардиологии, урологии, нейрохирургии. Также в планах добавить отделения рентгендиагностики, реабилитации и клинико-диагностическую лабораторию и кислородную станцию.

Проект нового лечебного корпуса должен быть готов к концу этого года. В 2026 году объявят конкурс на его строительство. Отметим, что на территории больницы Архангела Михаила на улице Писарева также намерены возвести многопрофильный корпус: сейчас идет конкурс на выполнение работ по проектированию и строительству объекта.

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