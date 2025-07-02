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На курорте «Губаха» начали строить дуплекс-коттеджи

На всесезонном курорте «Губаха» началось расширение: стартовало строительство дуплекс-коттеджей. Планируется, что их будет восемь, также должна появится гостиница и горно-лыжный развлекательный комплекс с канатной дорогой, спа и прокатом.

Туризм.РФ

В пресс-службе корпорации Туризм.РФ рассказали, что генеральный подрядчик подготовил строительную площадку, обустроил временные дороги и стройгородок. Объект присоединили к сетям водо-, электро-, и газоснабжения. Сейчас рабочие заливают фундамент будущих дуплекс-коттеджей. Построить автомобильную дорогу планируют к ноябрю 2025 года.

Напомним, расширение «Губахи» проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Общая площадь курорта составит около 180 гектаров. Все работы планируется завершить к 2027 году.

Информационный обзор редакции.

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