На курорте «Губаха» начали строить дуплекс-коттеджи

В пресс-службе корпорации Туризм.РФ рассказали, что генеральный подрядчик подготовил строительную площадку, обустроил временные дороги и стройгородок. Объект присоединили к сетям водо-, электро-, и газоснабжения. Сейчас рабочие заливают фундамент будущих дуплекс-коттеджей. Построить автомобильную дорогу планируют к ноябрю 2025 года.

Напомним, расширение «Губахи» проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Общая площадь курорта составит около 180 гектаров. Все работы планируется завершить к 2027 году.

Информационный обзор редакции.